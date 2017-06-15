Звезда советского кино, актер Алексей Баталов скончался в Москве – СМИ

Актеру было 88 лет

Знаменитый советский актер Алексей Баталов скончался в возрасте 88 лет, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на его друга.

Как пишет издание, Баталов умер в ночь на четверг, 15 июня, в московской больнице. Недавно СМИ сообщали о госпитализации актера.

Отметим, что большую популярность Баталову принесла роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит» (1979 год, режиссер Владимир Меньшов). Также он запомнился зрителям по фильмам «Дело Румянцева» (1955, режиссер Иосиф Хейфиц), «Летят журавли» (1957, режиссер Михаил Калатозов) и многим другим.