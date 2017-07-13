Звезда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве

Артистка умерла на 87-м году жизни
Легендарная советская певица Тамара Миансарова скончалась в Москве в возрасте 86 лет, передает РИА Новости со ссылкой на супруга артистки Марка Фельдмана.
Он рассказал, что Тамара Миансарова умерла вечером в среду, 12 июля в больнице.
Марк Фельдман также отметил, что его супругу госпитализировали 6 июля с воспалением легких.
«Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь», — добавил муж артистки.
Напомним, что именно Миансарова исполняла такие известные песни, как «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Летка-енка», «Рыжик», «Давай никогда не ссориться», «Топ-топ», «Золотой ключик».
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Екатерина Г
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Толик
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Соня Рей
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кристина
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