Звезда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 11:45

Звезда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве

Звезда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве

Артистка умерла на 87-м году жизни

Легендарная советская певица Тамара Миансарова скончалась в Москве в возрасте 86 лет, передает РИА Новости со ссылкой на супруга артистки Марка Фельдмана.

Он рассказал, что Тамара Миансарова умерла вечером в среду, 12 июля в больнице.

Марк Фельдман также отметил, что его супругу госпитализировали 6 июля с воспалением легких.

«Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь», — добавил муж артистки.

Напомним, что именно Миансарова исполняла такие известные песни, как «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Летка-енка», «Рыжик», «Давай никогда не ссориться», «Топ-топ», «Золотой ключик».

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Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 11:45
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