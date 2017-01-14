Звезды Голливуда спели песню «I Will Survive» назло Дональду Трампу

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 04:45

Звезды Голливуда спели песню «I Will Survive» назло Дональду Трампу

Звезды Голливуда спели песню "I Will Survive" назло Дональду Трампу

В преддверии инаугурации нового президента знаменитости спели песню-«лекарство»

Знаменитые актеры Голливуда в предверии инаугурации нового президента США Дональда Трампа записали специальную песню I Will Survive.

Как пишут голливудские СМИ, в записи приняли участие Натали Портман, Мэттью МакКонахи, Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд и многие другие. Итоговый ролик опубликован на аккаунте журнала W Magazine в YouTube. В ролике также появились актеры Крис Пайн, Хейли Стайнфелд и Фелисити Джонс

Хит Глории Гейнор 1979 года в исполнении звезд нынешнего киносезона и возможных претендентов на премию «Оскар» можно назвать «лекарством» для Голливуда, многие представители которого поддерживали экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах. 

Известно, что большинство представителей американского шоу-бизнеса и Голливуда придерживаются демократических взглядов. Хиллари Клинтон перед выборами активно поддерживали Рианна, Мадонна, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Ева Лонгория, Элизабет Бэнкс, Мэнди Мур, Джейн Фонда, Мэри Маккормак, Джош Лукас, Америка Феррера, а также певицы Sia, Идина Мензель, Эллен Грин, телеведущая и комик Айша Тайлер и другие.

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Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 04:45
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