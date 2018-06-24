Звезды «Склифосовского» бесплатно выступят в Барнауле

Артисты Максим Аверин и Анна Якунина приедут в Барнаул для участия в литературном фестивале Роберта Рождественского. Звезды популярного телесериала «Склифосовский» выступят на открытой площадке перед Краевым театром драмы 22 июня. Вход бесплатный. Также на площадку выйдет певец Владислав Косарев.

В региональном Управлении по культуре и архивному делу рассказали, что в этом году концертная программа «В каждой песне я вновь живу» объединит не только столичных гостей, но и симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края и омский вокальный квартет «Премьер».

Фестиваль начнется уже 21 июня и продлится до 23 числа. В последний день его участники соберутся на малой родине Рождественского в селе Косиха. Здесь состоится торжественное открытие памятника поэту. Монумент высотой два метра изготовил Зураб Церетели. А на Яру любви жителей и гостей Косихи ждет концертная программа «Притяжение земли», торжественная церемония вручения губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского, фестиваль национальных культур и межрайонный песенный и поэтический фестивали, народные гуляния и другое.