Звезды театра и кино выступили на вечере памяти Рождественского. Фото

Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 23:45

Перед жителями Косихи выступили Максим Аверин, Тамара Гвердцители и Александр Маршал

Первый литературный фестиваль Роберта Рождественского завершился в субботу, 17 июня, на родине поэта — в алтайском селе Косиха. Самым значимым событием стал большой гала-концерт с участием знаменитых гостей, которых на Алтай пригласила дочь Роберта Рождественского Екатерина. Так, в тридцатиградусную жару в 17.00 перед гостями фестиваля выступили народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, известный актер театра и кино Максим Аверин, а также певец Александр Маршал. Кроме того, несколько песен на стихи Роберта Рождественского исполнил лауреат международных конкурсов Владислав Косарев.

В 19 часов мероприятия продолжились народными гуляниями, а также рок-фестивалем «Товарищ Время». Завершился праздник в селе Косиха салютом. Отметим, что 16 июня специальный вечер памяти Роберта Рождественского прошел и в Барнауле. На сцене краевого театра драмы имени Василия Шукшина выступили музыканты из Алтайского края, а также Максим Аверин и Владислав Косарев.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии