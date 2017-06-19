Звезды театра и кино выступили на вечере памяти Рождественского. Фото

Перед жителями Косихи выступили Максим Аверин, Тамара Гвердцители и Александр Маршал

Первый литературный фестиваль Роберта Рождественского завершился в субботу, 17 июня, на родине поэта — в алтайском селе Косиха. Самым значимым событием стал большой гала-концерт с участием знаменитых гостей, которых на Алтай пригласила дочь Роберта Рождественского Екатерина. Так, в тридцатиградусную жару в 17.00 перед гостями фестиваля выступили народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, известный актер театра и кино Максим Аверин, а также певец Александр Маршал. Кроме того, несколько песен на стихи Роберта Рождественского исполнил лауреат международных конкурсов Владислав Косарев.

В 19 часов мероприятия продолжились народными гуляниями, а также рок-фестивалем «Товарищ Время». Завершился праздник в селе Косиха салютом. Отметим, что 16 июня специальный вечер памяти Роберта Рождественского прошел и в Барнауле. На сцене краевого театра драмы имени Василия Шукшина выступили музыканты из Алтайского края, а также Максим Аверин и Владислав Косарев.

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