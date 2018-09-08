Apple угрожает поднять цены на устройства из-за Трампа

mavit
Автор: mavit Сентябрь 8, 2018 23:45

Apple угрожает поднять цены на устройства из-за Трампа

Apple угрожает поднять цены на устройства из-за Трампа

Вашингтон, 8 сентября. Американская компания Apple угрожает поднять цены на устройства, если президент США Дональд Трамп введет новые пошлины, заявили в организации.

В Apple отметили, что новые пошлины приведут к росту стоимости продукции, так как компания в их производстве сотрудничает с Китаем. В связи с этим в организации создали и направили обращение к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру.

«Пошлины больше всего ударят по США, — отмечается в этом письме, — это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности».

Уточняется, что пошлины на товары из Китая отразятся на стоимости наушников AirPods, «умных» часов Apple Watch, а также персональных компьютеров Mac mini. Стоит отметить, что в данном списке смартфоны iPhone не указаны.

Apple угрожает поднять цены на устройства из-за Трампа

Ранее Трамп заявил, что американские власти планируют ввести пошлины на товары из Китая стоимостью 267 миллиардов долларов в дополнение к имеющимся пошлинам на продукцию в 250 миллиардов долларов. 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Сентябрь 8, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии