Apple угрожает поднять цены на устройства из-за Трампа

Вашингтон, 8 сентября. Американская компания Apple угрожает поднять цены на устройства, если президент США Дональд Трамп введет новые пошлины, заявили в организации.

В Apple отметили, что новые пошлины приведут к росту стоимости продукции, так как компания в их производстве сотрудничает с Китаем. В связи с этим в организации создали и направили обращение к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру.

«Пошлины больше всего ударят по США, — отмечается в этом письме, — это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности».

Уточняется, что пошлины на товары из Китая отразятся на стоимости наушников AirPods, «умных» часов Apple Watch, а также персональных компьютеров Mac mini. Стоит отметить, что в данном списке смартфоны iPhone не указаны.

Ранее Трамп заявил, что американские власти планируют ввести пошлины на товары из Китая стоимостью 267 миллиардов долларов в дополнение к имеющимся пошлинам на продукцию в 250 миллиардов долларов.