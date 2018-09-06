Для банков в России готовят регламент по замораживанию средств граждан и компаний

Москва, 6 сентября. Возможности российских банков блокировать счета клиентов, заподозренных в реализации «серых схем», планируют ограничить.

Как пишет газета «Известия», поправки к закону готовит Минфин России. Отмечается, что документ решит вопрос произвольной интерпретации финансовыми организациями сомнительных операций. За замораживание счетов добросовестных клиентов могут ввести штраф. Банки также могут обязать разбираться в каждой ситуации.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов банковских клиентов. Они посылают сообщения на телефон о том, что банковская операция была отклонена в связи с подозрениями в безопасности. Затем мошенники предлагают набрать специальный номер телефона и продиктовать личные данные, чтобы операция прошла. Однако, как только клиент набирает этот номер, с его счетов списываются деньги.