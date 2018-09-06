Два фактора: эксперты объяснили, почему цены на автомобили в России будут расти

Москва, 6 сентября. Стоимость новых автомобилей на российском рынке будет в дальнейшем расти. Это обусловлено колебанием валют, а также предстоящим ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Как отметил генеральный директор «АвтоСпецЦентр Hyundai» Алексей Потапов, с декабря 2014 года, когда американская валюта выросла практически вдвое, все бренды зафиксировали динамику курса помесячно. Если на протяжении месяца стоимость доллара увеличивается более чем на 10%, концерны традиционно повышают цены, добавил он.

Представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов указал на то, что автомобильные компании еще не успели отыграть «ту курсовую разницу, которая сложилась с начала кризиса», именно по этой причине рост цен неминуем, сообщает «Российская Газета».

Если курс отечественной валюты закрепится на существующей отметке или поползет выше, то цены на автомобили будут повышаться, а подорожание коснется и тех транспортных средств, которые собираются на российских предприятиях, уверен руководитель экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин.

В общей сложности два фактора — рост доллара и ставки НДС — «могут сказаться на замедлении темпов роста автомобильного рынка», считает Зябин.