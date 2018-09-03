Эксперт объяснил, благодаря чему ввод недвижимости в Москве вырос почти на треть

mavit
Автор: mavit Сентябрь 3, 2018 23:45

Эксперт объяснил, благодаря чему ввод недвижимости в Москве вырос почти на треть

Эксперт объяснил, благодаря чему ввод недвижимости в Москве вырос почти на треть

За восемь месяцев 2018 года ввод недвижимости в Москве вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,86 миллиона квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по градостроительной политике.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, с января по август текущего года в Москве введено в эксплуатацию 3 миллиона 860 тысяч квадратных метров недвижимости, что на 29% больше прошлогодних показателей.

«К результату прошлого года прибавилось 871,9 тысяч квадратных метров», — заметил чиновник.

Он уточнил, что за счет городского бюджета в рассматриваемый период в Москве построено 947,6 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых 157,3 тысяч квадратных метров жилья. За счет внебюджетных источников введено 2,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

Эксперт по недвижимости Юрий Кочетков объяснил Федеральному агентству новостей, с чем связан нынешний рост ввода недвижимости в Москве почти на треть относительно показателей прошлого года.

«Тут сработали два момента. Первый хорошо известен — это ввод новых правил игры для инвестиционного строительства с 1 июля, который просто напугал людей и заставил их быстрее покупать недвижимость.

А второй момент менее известный — он связан с тем, что люди стали снимать деньги с депозитов из-за низкой ставки. По итогам прошлого года объемы депозитов в банках уменьшились примерно на 24%. Людям стало неинтересно держать рубли и они стали инвестировать в недвижимость. И сочетание этих двух факторов — изъятия денег из банков и стимулирования к покупке недвижимости через новые правила инвестиционного строительства — сработало на резкое увеличение объемов ввода недвижимости в Москве», — пояснил эксперт.

Юрий Кочетков напомнил, что недавно заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что до конца 2023 года в Москве будет построено около 51 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 20,5 миллионов — жилой, а ежегодный ввод недвижимости будет держаться на уровне 7-8 миллионов квадратных метров, из которых 3,5-4 миллиона — жилье.

«Столичный строительный комплекс имеет мощности, которые позволяют легко достичь указанных показателей. Плюс сейчас появилось еще одно подстегивание: застройщики набрали очень много площадок и разрешений на строительство, а Минстрой изо всех сил будет подгонять их, чтобы строили и продавали. И если и будут какие-то спады, то совсем небольшие и локальные», — отметил эксперт по недвижимости.  

Читайте также

mavit
Автор: mavit Сентябрь 3, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

    Читать статью
  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

    Читать статью
  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

    Читать статью
  • Evgen

    Evgen

    27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…

    Читать статью

  • где можно посмотреть результаты засисления?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии