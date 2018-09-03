Эксперт объяснил, благодаря чему ввод недвижимости в Москве вырос почти на треть

За восемь месяцев 2018 года ввод недвижимости в Москве вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,86 миллиона квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по градостроительной политике.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, с января по август текущего года в Москве введено в эксплуатацию 3 миллиона 860 тысяч квадратных метров недвижимости, что на 29% больше прошлогодних показателей.

«К результату прошлого года прибавилось 871,9 тысяч квадратных метров», — заметил чиновник.

Он уточнил, что за счет городского бюджета в рассматриваемый период в Москве построено 947,6 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых 157,3 тысяч квадратных метров жилья. За счет внебюджетных источников введено 2,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

Эксперт по недвижимости Юрий Кочетков объяснил Федеральному агентству новостей, с чем связан нынешний рост ввода недвижимости в Москве почти на треть относительно показателей прошлого года.

«Тут сработали два момента. Первый хорошо известен — это ввод новых правил игры для инвестиционного строительства с 1 июля, который просто напугал людей и заставил их быстрее покупать недвижимость. А второй момент менее известный — он связан с тем, что люди стали снимать деньги с депозитов из-за низкой ставки. По итогам прошлого года объемы депозитов в банках уменьшились примерно на 24%. Людям стало неинтересно держать рубли и они стали инвестировать в недвижимость. И сочетание этих двух факторов — изъятия денег из банков и стимулирования к покупке недвижимости через новые правила инвестиционного строительства — сработало на резкое увеличение объемов ввода недвижимости в Москве», — пояснил эксперт.

Юрий Кочетков напомнил, что недавно заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что до конца 2023 года в Москве будет построено около 51 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 20,5 миллионов — жилой, а ежегодный ввод недвижимости будет держаться на уровне 7-8 миллионов квадратных метров, из которых 3,5-4 миллиона — жилье.

«Столичный строительный комплекс имеет мощности, которые позволяют легко достичь указанных показателей. Плюс сейчас появилось еще одно подстегивание: застройщики набрали очень много площадок и разрешений на строительство, а Минстрой изо всех сил будет подгонять их, чтобы строили и продавали. И если и будут какие-то спады, то совсем небольшие и локальные», — отметил эксперт по недвижимости.