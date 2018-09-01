Эксперт оценил присоединение Украины к санкциям ЕС против РФ

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к принятому 5 июля решению Европейского союза продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2019 года, об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского союза. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

5 июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

«Клоуны клоунами так и останутся»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН присоединение четырех стран к секторальным санкциям.

«C Албанией и Черногорией все понятно — это страны, которые являются кандидатами в ЕС, так что проявлять корпоративную солидарность им придется вне зависимости о того, хотят ли они этого и считают ли нужным для себя. Все же у нас с этими странами не такие экономические связи, чтобы там можно было говорить о реальном эффекте от каких-то ограничений», — пояснил политолог.

По словам эксперта, Норвегия хоть и не член ЕС и пока не собирается, но она по факту входит в единую европейскую экономическую зону и должна подстраиваться под нее. К тому же, Норвегия — один из старейших членов НАТО, неотъемлемая часть коллективного Запада, которая никогда не питала теплых чувств к России. Так что и ее участие в общезападном проекте — экономическом давлении на Россию — логично и закономерно.

«На этом фоне участие в кампании Украины смотрится комично. Украина не член и даже не кандидат в члены ЕС. И ей миллион раз в Европе об этом говорили. Зато она громче всех в Европе вопит о том, что только она защищает интересы Евросоюза и точно знает, как правильно истолковывать «европейские ценности». На украинцев в ЕС давно смотрят как на юродивых и стараются не обращать внимания, пока те не становятся совсем уж назойливыми.

Тут же Украина не пытается задушить Европу в объятиях. Присоединились к санкциям, ну и что. Европе от того ни холодно, ни жарко. В конце концов, то, что какие-то «левые клоуны» присоединяются к европейской политике, Брюссель ни к чему не обязывает. Если в Киеве думают, что присоединение к европейским санкциям приближает их к Европе, пусть думают. Клоуны клоунами так и останутся», — резюмировал Дмитрий Родионов.