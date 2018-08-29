Эксперт рассказал о курсе рубля к концу года
Новосибирск, 28 августа. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач рассказал о курсе национальной валюты к концу года.
Своими мыслями на тему специалист поделился с журналистами в Новосибирске в кулуарах форума «Технопром-2018». По мнению заместителя председателя ВЭБ, курс рубля должен скорректироваться.
«Коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал. Я думаю, что около 65–66 отыграет. Это означает, что отток капитала больше, чем мы раньше ожидали», — заявил Клепач.
Как сообщает ТАСС, при этом главный экономист Внешэкономбанка не исключил, что предстоящей зимой нефть может упасть в цене, поэтому риск небольшого ослабления российского рубля присутствует.
«Но оснований ни для паники, ни для обвала нет», — резюмировал эксперт.
Как напоминает «Газета.ru», в августе курс доллара превышал отметку 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года, а евро достигал 79,77 рубля впервые с 11 апреля текущего года. В общей сложности в этом месяце рубль потерял около 10%.
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