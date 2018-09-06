Этапы оформления займов

Рекомендуется узнать о всех этапах, чтобы взять займ под 0 процентов на карту без отказов. Почти все клиенты понимают, что за заём нужно оплатить комиссию, но сейчас для возможных пользователей предлагается уникальная возможность использовать предложение компании, выдающей займ за бесплатно после внимательного оформления заёма по этапам и соблюдения всех условий.

Выбор банка с дальнейшей подачей заявки

Получение любого заёма начинается с подбора компании. Сейчас почти в любых банках возможно встретить программы для получения ипотеки, но люди, понимая, что производить выплату займа придётся долгое время, предпочитают использовать банк с очень удобными условиями. Некоторым клиентам при выборе банка может помочь брокер, но многие делают другой выбор — самостоятельно выполняют поиск. Это не правильно, так как маркетологи могут вывести клиента на переплату комиссиями.

Обычно, рассмотрение заявки выполняется после длительного процесса сбора необходимых банку бумаг. Кроме паспорта и, возможно, ИНН в данный список могут попасть:

справка о всех доходах;

ксерокопия труд.книжки при её наличии;

документ о заключении брака при наличии;

согласие жены или мужа на получение займа.

Теперь нужно дать согласие на обработку этих данных и передачу своей личной информации в бюро КИ (кредит.история) для дальнейшего принятия данных о возможном заёмщике.

Второй и третий этапы

Заёмщик подписывается под условия правил передачи займа и соглашения применения аналога подписи. При принятии решения о выдаче заёма, между клиентом и кредитной компанией заключается договор. В нем должны быть указаны такие данные:

размер;

срок заёма;

принцип его погашения;

проценты за применения денежных средств и иные условия.

Ещё оформляют дополнительно договоры необходимого залога или поручительства. Это понадобиться для обеспечения гарантий. Теперь получатель займа может принимать к оплате необходимые требования займа.

Четвертый этап

Выполняется контроль за исполнением договора и дальнейшее погашение заёма. В процессе заключения договора и выдачи кредита, компания будет выполнять мониторинг денежного состояния клиента. Все сведения вносятся в историю заёмщика.