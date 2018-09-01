«М.Видео» закрыла сделку по покупке Media Markt в России

Москва, 31 августа. Группа крупнейших российских ритейлеров бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» («М.Видео» и «Эльдорадо») закрыла сделку по покупке магазинов бренда Media Markt у немецкой компании MediaMarktSaturn. Об этом говорится в сообщении группы.

В рамках сделки немецкая компания приобрела 15% акций «М.Видео» у группы «Сафмар», которая является крупнейшим акционером компании. В то же время «М.Видео-Эльдорадо» выкупила 100% участия в «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе MediaMarktSaturn.

«После закрытия сделки «М.Видео» имеет следующую акционерную структуру: группа «Сафмар» контролирует 38,2% акций, MediaMarktSaturn принадлежит 15% акций, 46,8% остаются в свободном обращении на Московской бирже», — отметили в компании.

Напомним, в июне текущего года стало известно, что немецкая компания MediaMarktSaturn, которая входит в группу Ceconomy, подтвердила свои намерения приобрести 15% акций сети магазинов «М.Видео». По итогам сделки бренд Media Markt покинет российский рынок. Магазины компании будут переименованы в «М.Видео» или «Эльдорадо». По мнению специалистов, реализация сделки «позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети».