Moody’s оценило влияние новых санкций США на экономику РФ как «относительно ограниченное»

mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 23:45

Moody’s оценило влияние новых санкций США на экономику РФ как «относительно ограниченное»

Moody's оценило влияние новых санкций США на экономику РФ как «относительно ограниченное»

Москва, 27 августа. Новые санкции Белого дома против Москвы окажут ограниченное влияние на российскую экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.

В обзоре агентства подчеркивается, что за последние несколько лет уровень торговли между странами значительно снизился. Российские власти имеют «минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования». В связи с этим, делается вывод в обзоре, влияние новых ограничительных мер «на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет относительно ограниченным». 

Новый пакет ограничительных мер, введенный в связи с так называемым «делом Скрипалей», вступил в силу утром в понедельник. Напомним, обвинения в адрес РФ не сопровождались какими-либо доказательствами. Москва отрицает все нападки и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил позднее, что Россия готовит ответные меры на новые санкции США, их разрабатывают экономический и военный блоки правительства России. Он также добавил, что решение о введение ответных санкций будет принимать президент РФ Владимир Путин.

В посольстве РФ в Вашингтоне назвали «приступ американской санкционной «лихорадки» неизбежным приближением «к точке невозврата в решении актуальных международных задач».

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mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 23:45
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