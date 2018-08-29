Moody’s оценило влияние новых санкций США на экономику РФ как «относительно ограниченное»

Москва, 27 августа. Новые санкции Белого дома против Москвы окажут ограниченное влияние на российскую экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.

В обзоре агентства подчеркивается, что за последние несколько лет уровень торговли между странами значительно снизился. Российские власти имеют «минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования». В связи с этим, делается вывод в обзоре, влияние новых ограничительных мер «на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет относительно ограниченным».

Новый пакет ограничительных мер, введенный в связи с так называемым «делом Скрипалей», вступил в силу утром в понедельник. Напомним, обвинения в адрес РФ не сопровождались какими-либо доказательствами. Москва отрицает все нападки и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил позднее, что Россия готовит ответные меры на новые санкции США, их разрабатывают экономический и военный блоки правительства России. Он также добавил, что решение о введение ответных санкций будет принимать президент РФ Владимир Путин.

В посольстве РФ в Вашингтоне назвали «приступ американской санкционной «лихорадки» неизбежным приближением «к точке невозврата в решении актуальных международных задач».