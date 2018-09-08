«Нас особо не волнует»: в РФ ответили Швеции на желание блокировать «Северный поток — 2»

Большинство политических партий Швеции выступили за блокировку строительства газопровода «Северный поток — 2». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Радиостанция Sveriges Radio провела опрос представителей различных партий об их отношении к этому проекту. И почти все они высказались за то, что необходимо воспрепятствовать сооружению трубопроводной магистрали.

«Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам Европейского союза Карин Энстрем.

Европейский депутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что Россия якобы «не уважает международное право», приведя в пример ситуацию с Грузией и Украиной. Он выразил мнение, что необходимо найти другие пути для обеспечения Евросоюза энергией, не становясь зависимыми от Российской Федерации.

Заказной характер

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что противодействие строительству «Северного потока — 2» носит очевидно заказной и возможно коррупционный характер. В Швеции мы наблюдаем классическую медийную кампанию.

«Противники проекта [США] начали напрямую натравливать на него коррумпированных политиков, Швецию можно поздравить. Закоперщиками протеста являются не только зеленые скандинавские маргиналы, но и вся система правительства ЕС. Именно от Еврокомиссии, абсолютно проамериканского бюрократического института, идут законодательные инициативы по препятствованию проекту», — пояснил Игорь Рябов.

Эксперт заметил, что с учетом известной однозначной позиции Германии и большинства других европейских стран по этому вопросу конфликт вокруг проекта по линии ЕС — Германия может привести к расколу.

«Что там в этой квазигосударственной надстройке расколется в первую очередь, нас особо не волнует. Европейская брюссельская бюрократия погрязла в политиканстве в интересах США. Если факты подкупа элит будут доказаны, их щадить никто не будет. Что касается шведского радио и зеленых активистов из Европарламента: за ними ничего, кроме экологически окрашенного пиара, не стоит. Речь идет о том, насколько далеко зайдет Еврокомиссия в растаптывании интересов Европы», — резюмировал Игорь Рябов.