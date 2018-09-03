Никаких поблажек: Жириновский назвал условие для беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию

mavit
Автор: mavit Сентябрь 3, 2018 23:45

Никаких поблажек: Жириновский назвал условие для беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию

Никаких поблажек: Жириновский назвал условие для беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию

Москва, 3 сентября. Поставки нефтепродуктов в Белоруссию без пошлин экономически нецелесообразны, заявил на встрече с журналистами глава Минэнерго России Александр Новак. Соседняя республика полностью обеспечивает себя нефтепродуктами за счет переработки российской нефти, добавил министр.

По мнению лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, главным принципом в отношениях России и Белоруссии должна быть взаимная выгода. 

«Дружба народов — это выдуманная большевиками сказка, — заявил политик в интервью Федеральному агентству новостей. — Денежные вливания в политические режимы не приносят эффекта». 

В советские годы Центральная Россия направляла в республики все самое лучшее: строила там заводы, жилье, создавала рабочие места, проводила газ и электричество, напомнил Жириновский. 

«Я сегодня был в Балашихе, встречался со студентами: там нет метро, им неудобно ездить в Москву. Зато метро есть в Киеве, Тбилиси, Баку — везде русские построили в советские годы, — указал глава ЛДПР. — Но, несмотря на такие привилегии, что произошло в 1991 году? Все 14 республик сбежали, проклиная русских». 

Характерным примером неудачных денежных вливаний со стороны России Жириновский считает юго-западного соседа.

«Мы в Украину с 1991 года влили десятки миллиардов долларов: напрямую, через невозвратные кредиты, и косвенно — через скидки на газ. И что там произошло в 2014 году? Выросла страшная ненависть к русским!» — констатировал парламентарий.

По мнению собеседника ФАН, лучшие отношения между странами — прохладные и деловые. Особенно с соседями — никакой идеологии, подчеркнул Жириновский, после чего назвал условие для льгот в торговле со странами СНГ.

«Я много раз говорил, что все бывшие республики СССР сегодня живут хуже, чем раньше. И только добровольное возвращение в Россию позволит им вернуть былое благополучие. Если нет — торговля на общих основаниях, никаких поблажек», — резюмировал депутат Госдумы.

Ранее министр Новак заявил, что в нынешнем году некоторые виды нефтепродуктов все-таки поставлялись из России в Белоруссию, поскольку наши государства находятся в едином экономическом пространстве.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 3, 2018 23:45
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