Оснований для подорожания нет: в Госдуме отреагировали на слухи о повышении цены на хлеб
Москва, 3 сентября. Зерновые компании и производители хлебобулочных изделий предупреждают о десятипроцентном росте цен на хлеб из высоких сортов пшеницы в России уже к октябрю, сообщают «Известия». Участники рынка сетуют на изменение курса валюты и снижение урожая в этом году.
«В нашем рыночном бедламе можно предполагать все что угодно», — отреагировал на новость председатель комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин в интервью Федеральному агентству новостей.
Вместе с тем, по мнению парламентария, на данный момент в России нет объективных оснований для повышения цены на хлеб.
«Никаких оснований для того, чтобы цена выросла, у нас нет! Чепуха это все!» — уверен Кашин.
Хлеба в России предостаточно, а его качество в этом году выше прошлогоднего, добавил собеседник ФАН.
«Зерна в стране будет собрано 105, а может быть 110 миллионов тонн — в этом нет никаких сомнений. В тот числе, достаточно риса», — заявил Кашин.
Но самое главное здесь, по его словам, другое.
«В прошлом году просто за копейки брали зерно у крестьян. И ни на одну копейку хлеб не подешевел! Сегодня цена держится примерно на уровне 2016 года. Но, извините, давайте посчитаем! Мы даем 13 рублей крестьянину за килограмм зерна пшеницы третьего класса, четвертого — 9 рублей, а в среднем будем исходить из 11 рублей.
Из 1 кг зерна получается два с половиной батона, за которые нужно 11 рублей дать крестьянину и еще нужно заплатить переработчику и торговле. Выходит 22 рубля за два с половиной батона! А мы за один батон сейчас гребем и 20, и 30 рублей!» — удивляется Кашин.
Поэтому для подорожания нет никаких оснований, утверждает депутат.
«Только жулье может сегодня делать все для того, чтобы опять забираться в карман к населению. Хватит торговле и всяким перекупщикам жировать! — возмущается депутат. — Они же накручивают цену в девять раз».
Цена крестьянского труда в хлебе — на уровне 7—10 процентов, отмечает парламентарий. А 90% — это накрутки.
«Смололи зерно, и цена уже выросла в два раза! Потом выпекли. Потом торговля начинает свою работу, там еще в два с половиной—три раза накрутка. Ну что же это такое? Это безобразие!» — убежден собеседник ФАН.
Владимир Кашин считает, что регулировать цену на хлеб должен не рынок, а государство.
«Закон обязывает правительство это делать!» — отметил депутат.
Ранее в Минсельхозе РФ дали прогноз урожая зерновых на этот год в районе 105 млн тонн. Это выше средних значений за последние 10 лет. Такой урожай позволит обеспечить страну зерном и даже продать излишки за границу, уверены в министерстве. При этом факторами, традиционно влияющими на стоимость хлеба в России, в Минсельхозе назвали цену горюче-смазочных материалов и показатели тарифов на электроэнергию.
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