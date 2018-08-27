Площадь виноградников в Крыму увеличилась в четыре раза за счет господдержки

mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 11:45

Площадь виноградников в Крыму увеличилась в четыре раза за счет господдержки

Площадь виноградников в Крыму увеличилась в четыре раза за счет господдержки

Симферополь, 26 августа. С 2014 года площадь виноградников в Республике Крым увеличилась в четыре раза благодаря мерам, принятым в рамках государственной поддержки. С 2014 года их площадь увеличилась с 250 до 1392 гектаров.

Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин поздравил крымских виноградарей с профессиональным праздником. По его словам, за последние четыре года предприятия отрасли ощутили государственную поддержку.

«Около 400 миллионов рублей предоставлены бюджетом в 2018 году в качестве субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградникам. На сегодня освоено порядка 150 миллионов рублей, что составляет 37% от общей суммы бюджетных ассигнований», — говорится в сообщении Рюмшина.

По его словам, поддержку получили уже семь предприятий отрасли виноградарства.

В 2018 году планируется заложить 1022 гектара земли под посадку виноградников. 718 гектаров из них уже освоено в первом полугодии.

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mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 11:45
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