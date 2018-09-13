Путин: Дальний Восток станет локомотивом российской экономики

Владивосток, 12 сентября. В предстоящем году Дальний Восток будет укрепляться в новой роли локомотива российской экономики, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Убежден, новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики и товарной культуры в предстоящий год будет набираться», — сказал он.
ВЭФ-2018 проходит с 11 по 13 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В среду президент России Владимир Путин обсуждает с азиатскими лидерами будущее Азиатско-Тихоокеанского региона. Как уточняла «Газета.ру», в пленарном заседании принимают участие главы России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.
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