Путин: Дальний Восток станет локомотивом российской экономики

mavit
Автор: mavit Сентябрь 13, 2018 23:45

Путин: Дальний Восток станет локомотивом российской экономики

Путин: Дальний Восток станет локомотивом российской экономики

Владивосток, 12 сентября. В предстоящем году Дальний Восток будет укрепляться в новой роли локомотива российской экономики, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Убежден, новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики и товарной культуры в предстоящий год будет набираться», — сказал он.

ВЭФ-2018 проходит с 11 по 13 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В среду президент России Владимир Путин обсуждает с азиатскими лидерами будущее Азиатско-Тихоокеанского региона. Как уточняла «Газета.ру», в пленарном заседании принимают участие главы России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 13, 2018 23:45
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