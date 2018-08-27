Путин проведет заседание по вопросам развития ТЭК в Кемеровской области

mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 11:45

Путин проведет заседание по вопросам развития ТЭК в Кемеровской области

Путин проведет заседание по вопросам развития ТЭК в Кемеровской области

Москва, 26 августа. Заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса проведет Владимир Путин 27 августа в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

В сообщении говорится, что темой совещания станут меры по повышению экспортной доли российского угля. На заседании также будут подняты вопросы стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Ожидается доклад министра энергетики Александра Новака.

Во время поездки в Кемеровскую область Владимир Путин также ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец» и проведет рабочую встречу с врио губернатора региона Сергеем Цивилевым.

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mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 11:45
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  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

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  • алена

    алена

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  • Evgen

    Evgen

    27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…

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