Путин проведет заседание по вопросам развития ТЭК в Кемеровской области

Москва, 26 августа. Заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса проведет Владимир Путин 27 августа в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.
В сообщении говорится, что темой совещания станут меры по повышению экспортной доли российского угля. На заседании также будут подняты вопросы стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
Ожидается доклад министра энергетики Александра Новака.
Во время поездки в Кемеровскую область Владимир Путин также ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец» и проведет рабочую встречу с врио губернатора региона Сергеем Цивилевым.
Читайте также
- Аналитик оценил решение ВТО поддержать Россию в споре с ЕС по третьему энергопакету 0 12.Авг
- ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,75-2% годовых 0 02.Авг
- Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой 0 28.Июл
- Площадь виноградников в Крыму увеличилась в четыре раза за счет господдержки 0 27.Авг
- Российский авторынок в июле сохранил за собой пятое место в Европе 0 09.Авг
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
-
алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
-
Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
-
где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
-
Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий