Путин: РФ создает равные условия для всех инвесторов на Дальнем Востоке

mavit
Автор: mavit Сентябрь 13, 2018 23:45

Путин: РФ создает равные условия для всех инвесторов на Дальнем Востоке

Путин: РФ создает равные условия для всех инвесторов на Дальнем Востоке

Владивосток, 12 сентября. Россия поддерживает честную конкуренцию инвесторов на Дальнем Востоке и хочет, чтобы победу в этой конкуренции одерживали лучшие деловые предложения, которые принесут высокую прибыль, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Приглашая зарубежных партнеров к совместным проектам на Дальнем Востоке, мы действуем на основе прагматизма, рационального смысла, взаимной выгоды», — подчеркнул российский лидер, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2018 в среду.

Путин: РФ создает равные условия для всех инвесторов на Дальнем Востоке

Он напомнил, что на Дальнем Востоке уже работают компании из Казахстана, Индии, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, которые сильно различаются по сфере интересов, традициям, культуре и приоритетам.

«Но повторю — для всех предпринимателей мы создаем равные условия для успешной и эффективной их работы», — отметил Путин.

Восточный экономический форум с 11 по 13 сентября проходит на острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о планах создать мощный центр международного сотрудничества на Дальнем Востоке.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 13, 2018 23:45
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