Путин: РФ создает равные условия для всех инвесторов на Дальнем Востоке
Владивосток, 12 сентября. Россия поддерживает честную конкуренцию инвесторов на Дальнем Востоке и хочет, чтобы победу в этой конкуренции одерживали лучшие деловые предложения, которые принесут высокую прибыль, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Приглашая зарубежных партнеров к совместным проектам на Дальнем Востоке, мы действуем на основе прагматизма, рационального смысла, взаимной выгоды», — подчеркнул российский лидер, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2018 в среду.
Он напомнил, что на Дальнем Востоке уже работают компании из Казахстана, Индии, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, которые сильно различаются по сфере интересов, традициям, культуре и приоритетам.
«Но повторю — для всех предпринимателей мы создаем равные условия для успешной и эффективной их работы», — отметил Путин.
Восточный экономический форум с 11 по 13 сентября проходит на острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о планах создать мощный центр международного сотрудничества на Дальнем Востоке.
Читайте также
- Россия начала поставки говядины в Турцию 0
- УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника в пользу «инновационного транспортного средства» 0
- Оснований для подорожания нет: в Госдуме отреагировали на слухи о повышении цены на хлеб 1
- ФАС разрешила «М.Видео» купить Media Markt в России 0
- Moody’s оценило влияние новых санкций США на экономику РФ как «относительно ограниченное» 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий