Российские самолеты Бе-200 спасут США от лесных пожаров

mavit
Автор: mavit Сентябрь 8, 2018 23:45

Российские самолеты Бе-200 спасут США от лесных пожаров

Российские самолеты Бе-200 спасут США от лесных пожаров

Москва, 8 сентября. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) подписал соглашение о поставке в США четырех самолетов-амфибий Бе-200. Кроме того, достигнута договоренность о возможной покупке американской стороной еще шести самолетов.

«Контракт предусматривает поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на шесть таких самолетов. Первые два самолета будут оснащены двигателями Д-436ТП, остальные — двигателями SaM146», — говорится в пресс-релизе ТАНТК. 

Бе-200 американская сторона назвала самым эффективным самолетом для тушения лесных пожаров. Кроме того, о поставке пяти самолетов-амфибий таганрогское предприятие договорилось с Чили.  

Напомним, минувшим летом Калифорния серьезно пострадала от крупнейшего в истории штата лесного пожара.   

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 8, 2018 23:45
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