Санкции США не повлияли на сотрудничество Москвы и Сеула в энергетике

Владивосток, 11 сентября. Санкции Вашингтона не оказали влияние на сотрудничество Москвы и Сеула в области энергетики.

Об этом рассказал торгпред России в Южной Корее Михаил Бондаренко в рамках Восточного экономического форума. Он ответил на вопрос, повлияли ли ограничительные меры, введенные США против РФ, на сотрудничество с Южной Кореей в нефтегазовом секторе.

По словам Бондаренко, влияние санкций в совместной работе по этому направлению не ощущается. Ранее Бондаренко рассказал, что Москва и Сеул ведут переговоры об увеличении поставок сжиженного природного газа.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Он пройдет с 11 по 13 сентября на острове Русский. На мероприятие приглашены ряд лидеров азиатских государств.