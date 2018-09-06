Шпроты лучше прибалтийских: настоящие рыбные консервы научились делать в Подмосковье

Российская политика импортозамещения в условиях западных санкций продолжает давать плоды: отечественный бизнес заменяет ставшие запретными иностранные товары.

Одним из передовых регионов в области импортозамещения стала Москва и Московская область — здесь научились делать настоящие рыбные консервы. Завод «Дальпромрыба» поставил на поток производство натуральных шпрот и первой в России консервированной рыбы в стеклянной таре.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на перспективном предприятии в подмосковном Домодедове и побеседовал с директором завода Геннадием Перегудовым.

Упаковано вручную

В цехе консервирования кипит работа. Сотрудники завода вручную разделяют рыбу, которая отправится в тару.

«Здесь идет подготовка шпрот. Нанизывается на спицы рыба, укладывается в печи для копчения. У рыбы отрезается голова и хвост, и она поступает на фасовку», — поясняет процесс директор производства.

Фасовка шпрот происходит только вручную: рыба слишком нежная, ее нельзя укладывать механически.

«Все хотят видеть красиво уложенную рыбу», — улыбается директор.

В другом отделе готовится консервированный тунец.

«Работа также идет ручная. Банка подается со второго этажа, рыбу раскладывают, на солевой дозатор, на масляный дозатор, на закупорочную машину и на мойку. И собирается в корзину, чтобы отправиться на стерилизацию», — рассказывает директор завода.

Затем готовые банки отправляются в зону автоклавирования.

«Стерилизация идет порядка двух часов, и после мойки продукция поднимается на второй этаж, на упаковку. Отстой происходит две недели, чтобы выявить дефектную продукцию», — комментирует происходящее Перегудов.

Часть продукции «Дальпромрыба» выпускает не в жестяных, а в стеклянных банках.

«Это более честный продукт: потребитель видит, что у них находится, — объясняет Перегудов. — Сейчас разрабатывается проект по расширению производства, мы планируем выйти по выпуску консервов в стеклянной таре на объемы производства в полтора миллиона банок в год».

Только российское

Предприятие использует сырье полностью российского производства. В основном рыбу привозят с Дальнего Востока. Сайра, горбуша и килька для шпрот поступает из Калининграда и Санкт-Петербурга.

С помощью внедрения системы HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) «Дальпромрыба» смогла обеспечить ежегодный выпуск 60 млн банок в относительно небольшом здании. Общая площадь составляет всего 2250 кв. м.

Таких результатов удалось добиться во многом благодаря рациональной логистике и непрерывной загрузке всех производственных линий. На предприятии работают свыше трехсот человек.

Кроме того, продукция подмосковного завода полностью натуральна: в банках нет ничего, кроме рыбы, свежего масла, соли и пряностей, в банках ничего нет.

«Продукция стерилизуется по современной технологии — в автоклавах с мониторингом и регистрацией температурного режима, — отмечает директор. — Рядом с цехом находится лаборатория, постоянно контролирующая качество входного сырья и готовой продукции».

Прозрачное производство

Особой популярностью пользуется рыба в стеклянных банках, рассказывает директор подмосковного завода.

«Мы выпускаем миллион банок стекла в год. Это тунец в стекле, мидии в стекле, щупальца командорского кальмара в стекле. Спрос на эту продукцию очень большой, заказов гораздо больше, чем мы можем сделать», — указывает Перегудов.

В будущем этикетка станет полностью прозрачной, что позволит покупателю еще в магазине оценить внешний вид рыбы.

Подмосковный завод планирует выходить и на международные рынки.

«Например, наши шпроты по вкусовым качествам, по оценке экспертов, лучше, чем делают прибалты. Мы делаем настоящие шпроты, мы их по-настоящему коптим, в древесной стружке, мы не пользуемся никакой химией», — подчеркивает Перегудов.

Поддержка не бывает лишней

Но так было не всегда. Завод существует уже 18 лет, с 2000 года. Строить его приходилось буквально на руинах.

«Изначально, когда начали строить завод, он располагался на старых площадях. На этом месте были коровники, совхоз. Было старое административное здание. Из него были сделаны цеха, лаборатории», — вспоминает директор.

Со сменой руководства региона атмосфера для ведения бизнеса улучшилась.

«В 2014—2015 годах мы построили новое здание, запустили новые мощности», — рассказывает Перегудов.

Именно с тех пор завод стал таким, каким мы его видим. Это позволило предприятию запустить и продукцию под собственным брендом.

«Бренд налагает ответственность», — признает директор.

Руководство предприятия находится в тесном контакте с местными властями. Рыбный завод, безусловно, ощущает поддержку со стороны властных структур и мэра.

«С властями региона мы встречаемся практически постоянно, — рассказал Перегудов. — Поддержка идет очень хорошая, в том числе финансовая. Мы участвовали во многих региональных программах».

По словам директора, другие предприятия Домодедова также ощущают поддержку властей города и Подмосковья.

Завод рыбных консервов «Дальпромрыба» номинирован на Национальную премию в области импортозамещения «Приоритет-2018». Вручение премии состоится в ноябре этого года.