В ответ на американские санкции Россия пообещала вместе с Китаем и Ираном принять меры для того, чтобы ускорить процесс отказа от использования доллара США в мировой торговле. Это особенно важно в торговле нефтью, которая имеет огромное значение как для Москвы, так и для Тегерана.

RadioFreeEurope/RadioLiberty публикует редакционную статью от 24 августа «Россия ускорит процесс отказа от использования доллара в торговле» («Russia Vows To Speed Up Efforts To Stop Using U.S. Dollar In Trade»). Федеральное агентство новостей предлагает перевод этого материала.

О постепенном отказе от доллара во взаимных расчетах между странами заявил, в частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью для журнала International Affairs от 23 августа.

«Пришло время, когда нам нужно перейти от слов к действиям и прекратить использовать доллар в качестве средства взаимных расчетов. Необходимо искать другие альтернативы. Мы уже этим занимаемся, и мы ускорим эту работу», — отметил Рябков.

По его словам, это станет дополнением к другим «ответным мерам», которые будут приниматься Россией в связи с растущим списком антироссийских санкций США.

Иран, который в этом году также стал мишенью для многочисленных санкций Вашингтона, имеет аналогичные причины отказаться от доллара США, который на протяжении десятилетий был основной мировой резервной валютой и основным средством расчета в торговле нефтью, медью и другими важнейшими товарами. И Иран, и Россия являются крупными экспортерами нефти, и их нефтяная промышленность и экспорт стали объектом американских санкций.

Китай в течение многих лет стремился отнять у американского доллара его господствующее положение. В настоящее время Пекин активно вовлечен в торговую войну с Соединенными Штатами. Взаимное повышение таможенных пошлин началось весной, когда США в марте повысили пошлины на импорт стали и алюминия из Китая. С тех пор торговая война лишь набирала обороты.

Некоторые эксперты считают, что китайский юань является наиболее вероятной заменой доллару в мировой торговле.

Министр энергетики России Александр Новак недавно отметил, что все больше стран заинтересовано в замене доллара как средства взаимных расчетов в нефтяных и других сделках.

«Существует общее понимание, что нам нужно двигаться к использованию национальных валют в торговле. Это является как необходимостью, так и желанием многих сторон, — сказал Новак. — Особенно это касается Турции и Ирана. Мы сейчас рассматриваем возможность проведения расчетов с ними в национальных валютах. Это требует определенных корректировок в финансовом, экономическом и банковском секторах».

Иран сейчас делает все возможное, чтобы запретить использование доллара США в торговле. Это делается в связи с американскими санкциями, которые запрещают Тегерану использовать доллар. В прошлом году Турция и Иран подписали соглашение об использовании своих собственных валют в двусторонней торговле. Как и в случаях с Россией и Ираном, отношения Соединенных Штатов с Турцией резко испортились после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США в начале прошлого года.

Иран также подписал несколько соглашений с другими странами по использованию национальных валют и даже криптовалют в качестве средств расчета. В настоящее время Тегеран ведет с Москвой переговоры об использовании своих национальных валют в двусторонней торговле.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным прошлой осенью лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что совместные усилия по подрыву доминирующей роли доллара в двусторонней торговле — лучший способ отреагировать на санкции США и защититься от их последствий.

Хаменеи также сказал российскому лидеру, что использование любых других валют, кроме доллара, будет «изолировать американцев».

В то время как некоторые аналитики говорят, что американские санкции подчеркивают наличие у США рычагов воздействия на экономику России, Ирана и остальных стран, другие предупреждают, что использование американского доллара в качестве оружия может иметь самые неприятные последствия для Вашингтона. Это в конечном итоге может привести к утрате долларом статуса мировой валюты.

«Использование доллара США в качестве бейсбольной биты на протяжении более десятилетия давно стало очевидным для россиян, китайцев и иранцев. По этой причине они уже много лет обменивают свои доллары на другие валюты», — сказал Федерико Пьеракчини, аналитик журнала Strategic Culture Foundation.

Размахивая долларом как бейсбольной битой, Вашингтон рискует побудить все больше и больше стран отказаться от него как от средства расчетов в мировой торговле. По словам Пьеракчини, это станет «сокрушительным ударом для экономической мощи США» в долгосрочной перспективе.