Вашингтон, 31 августа. Компания Coca‐Cola купит сеть кофеен Costa Coffee. Сумма сделки составит 5,1 млрд долларов. Об этом заявили владельцы кофеен компанией Whitebread PLC.

По словам главного управляющего Coca-Cola Джеймса Куинси, Costa даст компании доступ к рынку горячих напитков, который до этого момента оставался одним из немногих сегментов в сфере напитков, где Coca-Cola не представлена международным брендом, а сеть кофеен в свою очередь получит возможности роста по всему миру.

Как отмечает телеканал 360, в 1995 году у Costa Coffee было всего 39 кофеен, тогда же новым ее владельцем стала компания Whitebread PLC. Ей Со временем ей удалось значительно расширить сеть. На сегодняшний день в Британии насчитывается 2 тыс 400 кофеен, а еще 1400 расположены в 31 странах мира.