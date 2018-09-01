Стала известно, сколько Coca-Cola заплатит за сеть Costa Coffee

mavit
Автор: mavit Сентябрь 1, 2018 11:45

Стала известно, сколько Coca-Cola заплатит за сеть Costa Coffee

Стала известно, сколько Coca-Cola заплатит за сеть Costa Coffee Вашингтон, 31 августа. Компания Coca‐Cola купит сеть кофеен Costa Coffee. Сумма сделки составит 5,1 млрд долларов. Об этом заявили владельцы кофеен компанией Whitebread PLC.

По словам главного управляющего Coca-Cola Джеймса Куинси, Costa даст компании доступ к рынку горячих напитков, который до этого момента оставался одним из немногих сегментов в сфере напитков, где Coca-Cola не представлена международным брендом, а сеть кофеен в свою очередь получит возможности роста по всему миру.

Как отмечает телеканал 360, в 1995 году у Costa Coffee было всего 39 кофеен, тогда же новым ее владельцем стала компания Whitebread PLC. Ей  Со временем ей удалось значительно расширить сеть. На сегодняшний день в Британии насчитывается 2 тыс 400 кофеен, а еще 1400 расположены в 31 странах мира.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 1, 2018 11:45
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