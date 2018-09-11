УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника в пользу «инновационного транспортного средства»

mavit
Автор: mavit Сентябрь 11, 2018 11:45

УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника в пользу «инновационного транспортного средства»

УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника в пользу «инновационного транспортного средства»

Владивосток, 11 сентября. УАЗ не будет развивать проект по созданию компактного внедорожника, известного под кодовым названием «3170». Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в столице Приморья рассказал журналистам гендиректор компании Sollers, в которую входит УАЗ, Вадим Швецов.

«То, что мы хотели сделать  — маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет. Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом», — заявил Швецов.

Под каким брендом будет выпускаться новая модель, пока не сообщается. Но гендиректор Sollers отметил, что новый автомобиль «не будет кроссовер УАЗ».

УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника в пользу «инновационного транспортного средства»

Ранее «Ридус» сообщил, что УАЗ планирует выпустить грузовик «Профи» с удлиненной колесной базой. По данным издания, компания уже оформила сертификационные документы на новый вариант своего грузовичка.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 11, 2018 11:45
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