УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника в пользу «инновационного транспортного средства»

Владивосток, 11 сентября. УАЗ не будет развивать проект по созданию компактного внедорожника, известного под кодовым названием «3170». Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в столице Приморья рассказал журналистам гендиректор компании Sollers, в которую входит УАЗ, Вадим Швецов.

«То, что мы хотели сделать — маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет. Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом», — заявил Швецов.

Под каким брендом будет выпускаться новая модель, пока не сообщается. Но гендиректор Sollers отметил, что новый автомобиль «не будет кроссовер УАЗ».

Ранее «Ридус» сообщил, что УАЗ планирует выпустить грузовик «Профи» с удлиненной колесной базой. По данным издания, компания уже оформила сертификационные документы на новый вариант своего грузовичка.