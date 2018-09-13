В Госдуме назвали условия для отказа России от доллара
Москва, 13 сентября. Доллар в ближайшие десятилетия утратит мировое господство, следует из отчета аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service. По их мнению, резервный статус будут получать валюты различных стран, и это даст возможность отказаться от использования американского доллара, потребность в котором существенно снизится.
Федеральное агентство новостей обсудило с депутатами Государственной думы РФ необходимые условия и возможные перспективы отказа России от доллара во внешней торговле, в частности с Китаем.
По мнению депутата Евгения Федорова, Moody’s опубликовало свои данные для того, чтобы мобилизовать американские политические институты перед возможной угрозой утраты долларом своего положения.
«Пока не будет решена проблема американской империи, пока в России, да и в Китае, не будут проведены национально-освободительные реформы, избавиться от доллара не получится. Это можно сделать, как говорил Александр Бастрыкин, конституционной реформой, а лучше референдумом», — уверен парламентарий.
Что касается возможных сроков отказа от доллара, то, по словам собеседника ФАН, это может произойти сразу после того, как «народом будет принято решение о свободе и независимости».
«Ровно на следующий день после этого Россия начнет реализовывать план президента Владимира Путина о рывке и удвоении ВВП, старые и новые майские указы, — уверен Федоров. — Технология изложена президентом многократно».
Проблема лишь в том, что эта технология не востребуется политическими силами страны, считает парламентарий.
«Народ также не ставит задачи получения свободы и независимости и через это — повышения качества своей жизни», — заявил депутат.
Поэтому по его словам, пока в России не созрели условия для перехода к торговле на рубли даже с Китаем.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг констатировал: все в руках правительства РФ.
«Я уже высказал предложение в связи с тем, что США используют свою валюту в качестве давления на Россию, — рассказал депутат корреспонденту ФАН. — Мы еще четыре года назад, когда начали вводиться санкции, должны были начать работу по перезаключению торговых договоров на национальные валюты».
Не только с Китаем можно перейти на юань, уверен Гартунг, но и с Евросоюзом можно перейти на евро — и таким образом ослабить возможность давления на Россию со стороны США.
Собеседник ФАН уверен, что это следует сделать как можно быстрее.
«Но для этого ответственным лицам в правительстве нужно адекватно оценивать существующие угрозы для российской экономики и финансового рынка со стороны Вашингтона», — подытожил Валерий Гартунг.
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