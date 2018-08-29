В Кремле объяснили колебания курса рубля

Москва, 29 августа. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о продолжающихся колебаниях российской валюты. Официальный представитель Кремля заявил, что происходящее — это естественные рыночные процессы.

«Это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время​​​. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Эту волатильность мы наблюдаем в последние дни», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, курс рубля начал снижаться с начала августа. В среду цена одного доллара США достигла 68 рублей.