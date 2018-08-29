В Кремле объяснили колебания курса рубля

mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 23:45

В Кремле объяснили колебания курса рубля

В Кремле объяснили колебания курса рубля

Москва, 29 августа. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о продолжающихся колебаниях российской валюты. Официальный представитель Кремля заявил, что происходящее — это естественные рыночные процессы.

«Это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время​​​. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Эту волатильность мы наблюдаем в последние дни», — приводит комментарий Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, курс рубля начал снижаться с начала августа. В среду цена одного доллара США достигла 68 рублей.  

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mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 23:45
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  • Алина

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    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

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    Алена

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  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

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  • Evgen

    Evgen

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