В Приморье начал работу Восточный экономический форум

Владивосток, 11 сентября. В столице Приморского края стартовал четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором будут участвовать делегации 60 стран.

Форум начался 11 августа с деловых завтраков. В мероприятиях ВЭФ будут участвовать президент Росси Владимир Путин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представитель главы государства по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, иностранные гости и представители бизнеса. В первый день форума эксперты обсудят международные проекты, инструменты поддержки инвесторов, отраслевые приоритеты Дальнего Востока и другие темы, сообщает «Приморская газета».

В работе форума также примут участие представители стран Дальневосточного региона и других государств. Ранее портал Deita.ru сообщил, что 10 сентября для участия в ВЭФ-2018 прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Вместе с главой японского правительства прибыла делегация в составе 400 человек.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2018 году ВЭФ будет проходить с 11 по 13 сентября на острове Русский. В работе форума планируют поучаствовать не менее 6 тысяч гостей — представители более 60 иностранных государств. Наиболее многочисленные делегации на ВЭФ направили Япония, КНР, Южная Корея, Индия, Монголия и США.