В России резко вырос спрос на китайские автомобили

mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 11:45

В России резко вырос спрос на китайские автомобили

В России резко вырос спрос на китайские автомобили

Москва, 26 августа. Около 2,9 тыс. новых автомобилей китайских марок было продано за прошлый месяц на российском рынке. По данным аналитического агентства «Автостат», этот показатель на 19% выше того, что был зафиксирован годом ранее.

В июле наиболее активно продавалась модель Lifan — более 1,3 тыс. реализованных автомобилей. Бренд Chery оказался на втором месте — в прошлом месяце было продано 404 автомобиля данной марки. Марка Zotye заняла третью строчку с 281 реализованным авто. 

В России резко вырос спрос на китайские автомобили

Марка Haval разместилась на четвертом месте. Российские дилерские центры данного производителя продали 259 таких авто. 

Geely замкнула топ-5. В июле автомобилисты купили 217 таких машин.

В России резко вырос спрос на китайские автомобили

Ранее был назван топ-10 самых популярных в мире автомобилей в 2018 году.

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mavit
Автор: mavit Август 27, 2018 11:45
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  • Алена

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  • Evgen

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