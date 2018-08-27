В России резко вырос спрос на китайские автомобили

Москва, 26 августа. Около 2,9 тыс. новых автомобилей китайских марок было продано за прошлый месяц на российском рынке. По данным аналитического агентства «Автостат», этот показатель на 19% выше того, что был зафиксирован годом ранее.
В июле наиболее активно продавалась модель Lifan — более 1,3 тыс. реализованных автомобилей. Бренд Chery оказался на втором месте — в прошлом месяце было продано 404 автомобиля данной марки. Марка Zotye заняла третью строчку с 281 реализованным авто.
Марка Haval разместилась на четвертом месте. Российские дилерские центры данного производителя продали 259 таких авто.
Geely замкнула топ-5. В июле автомобилисты купили 217 таких машин.
Ранее был назван топ-10 самых популярных в мире автомобилей в 2018 году.
Читайте также
- Назван новый глава совета директоров New Stream Group 0 07.Авг
- Экономика России хорошо справилась с апрельскими санкциями США — Fitch 0 19.Авг
- Глава Банка Англии предупредил о возможном ущербе от Brexit 0 04.Авг
- Путин назвал экономику РФ стабильной, несмотря на проблемы 0 20.Июл
- Сечин сделал прогноз относительно цен на нефть до конца года 0 23.Июл
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
-
алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
-
Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
-
где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
-
Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий