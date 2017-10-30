10 пожарных тушили автомобиль Renault в Барнауле

Пожар произошел на ул. Тимуровская

Автомобиль Renault Logan горел на улице Тимуровская в Барнауле 26 октября, сообщили АиФ-Алтай в МЧС по краю.

Инцидент произошел возле дома №19 в 23:27. На тушение пожара прибыли 10 человек от МЧС и 2 единицы техники. Потребовалось несколько минут, чтобы потушить огонь. В результате пожара пострадали салон и моторный отсек автомобиля.

По словам очевидцев, во время возгорания внутри транспортного средства находился человек, ему помогли выбраться.

Причиной пожара стала неисправность механизмов и узлов машины.