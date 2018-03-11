10 жителей Алтайского края обманули при получении кредита

Уголовное дело направлено в суд

Безработного будут судить за мошенничество, жертвами которого стали 10 граждан из Алтайского края.

Пострадавшими стали граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

По данным краевой прокуратуры, мужчина размещал в Интернете, а также расклеивал на автобусных остановках объявления о помощи в получении кредита. Якобы для уточнения информации и проверки сведений он просил предоставить паспортные данные. При этом лично с потерпевшими обвиняемый встречаться отказывался. С клиентами он связывался по телефону, используя сим-карту Москвы.

В общей сложности он похитил 171 тысяч рублей. Среди потерпевших были как жители Барнаула, так и сел Алтайского края.