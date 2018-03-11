10 жителей Алтайского края обманули при получении кредита

Уголовное дело направлено в суд
Безработного будут судить за мошенничество, жертвами которого стали 10 граждан из Алтайского края.
Пострадавшими стали граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
По данным краевой прокуратуры, мужчина размещал в Интернете, а также расклеивал на автобусных остановках объявления о помощи в получении кредита. Якобы для уточнения информации и проверки сведений он просил предоставить паспортные данные. При этом лично с потерпевшими обвиняемый встречаться отказывался. С клиентами он связывался по телефону, используя сим-карту Москвы.
В общей сложности он похитил 171 тысяч рублей. Среди потерпевших были как жители Барнаула, так и сел Алтайского края.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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