14 дел о травмах и гибели людей в местах для досуга расследовано на Алтае

mavit
Автор: mavit Май 28, 2018 05:45

14 дел о травмах и гибели людей в местах для досуга расследовано на Алтае

В СУ СКР по Алтайскому краю рассказали о несчастных случаях, которые произошли в последние 2 года

14 дел о травмах и гибели людей в местах для досуга расследовано на Алтае

14 дел о травмировании и гибели горожан в общественных местах, местах для отдыха и досуга расследовали алтайские следователи в 2016-2018 годах.

Эти данные озвучил на заседании Общественного совета руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев. Также он рассказал о нескольких подобных случаях. Так, в Рубцовске 12-летний мальчик получил тяжкие травмы на водной горке, установленной ИП на берегу реки. Предпринимателя осудили за ненадлежащую организацию работы инструкторов и их недостаточное количество.

В с. Лесное Бийского района осудили предпринимателя, который организовал прокат бубликов и построил самодельный бугельный подъемник. В результате бугель ампутировал женщине ногтевые пластины на 4 пальцах руки. Свободу бизнесмена ограничили на 10 месяцев.

Несколько дел, которые находятся на рассмотрении, касаются травмирования детей на аттракционах, в лабиринтах и игровых комнатах торговых центров. Так, в Барнауле предприниматель самостоятельно убрал защитную сетку лабиринта, в результате ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, упав с высоты. Мужчина был осужден на 2,5 года условно.

Еще один случай касается предоставления спортивно-оздоровительных услуг. В Бийске дети чудом не пострадали во время тренировки, когда в чашу бассейна обрушилась часть потолка.

Участники Общественного совета пришли к выводу, что ситуация «требует принятия эффективных мер профилактического характера во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями образования, социальной защиты населения и общественностью».

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mavit
Автор: mavit Май 28, 2018 05:45
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