17-летнего «зацепера» алтайская полиция нашла по видеороликам в Интернете

Молодой человек снимал свои экстремальные поездки на видео
17-летнего подростка, катавшегося на крышах вагонов, алтайская полиция вычислила по видеороликам, опубликованным в интернете.
По информации управления на транспорте МВД России по СФО, молодой человек катался на подножках и крышах вагонов, прыгал с железнодорожных составов во время движения. Свои «подвиги» любитель экстрима снимал на видео.
Полиция задержала молодого «зацепера» и провела с ним и его законным представителем профилактическую беседу. В отношении него возбуждено дело об административном нарушении.
Справка:
Зацепер — любитель езды на крыше вагона, также цепляется за боковые или торцевые стороны вагонов.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
Здравствуйте, я оточилась 9 классов ,потом поступила учится в своем городе , меня отчислили , хочу поступить учится в…Читать статью
-
Татьяна
А общежитие есть?Читать статью
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
-
тимур
Эта игра крутьЧитать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ТАКИХ УРОДОВ НАДО БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ......Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий