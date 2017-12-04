17-летнего «зацепера» алтайская полиция нашла по видеороликам в Интернете

mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 05:45

17-летнего «зацепера» алтайская полиция нашла по видеороликам в Интернете

Молодой человек снимал свои экстремальные поездки на видео

17-летнего «зацепера» алтайская полиция нашла по видеороликам в Интернете

17-летнего подростка, катавшегося на крышах вагонов, алтайская полиция вычислила по видеороликам, опубликованным в интернете.

По информации управления на транспорте МВД России по СФО, молодой человек катался на подножках и крышах вагонов, прыгал с железнодорожных составов во время движения. Свои «подвиги» любитель экстрима снимал на видео.

Полиция задержала молодого «зацепера» и провела с ним и его законным представителем профилактическую беседу. В отношении него возбуждено дело об административном нарушении.

Справка:

Зацепер — любитель езды на крыше вагона, также цепляется за боковые или торцевые стороны вагонов.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 05:45
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