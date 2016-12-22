17-летний парень без вести пропал в Барнауле

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Разыскиваются в Алтайском крае

Молодой человек ушел из дома 19 декабря.

17-летнего молодого человека, который без вести пропал 19 декабря, разыскивают в Барнауле, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт.

Приметы без вести пропавшего барнаульца: рост 170 см, спортивного телосложения, светлые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения был в черной куртке с капюшоном, черных лыжных штанах, желтых ботинках и больших серых наушниках. При себе у него был рюкзак.

Если вам известно что-либо о местонахождении молодого человека, сообщите об этом по тел.: 8-800-700-54-52 или 02.