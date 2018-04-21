240 кг запрещенных к ввозу грецких орехов уничтожили в Алтайском крае

Санкционную продукцию изъяли у жителя Казахстана

240 кг американских грецких орехов задержали на границе Казахстана и Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, коробки с продуктом, запрещенным для ввоза на территорию России, выявили на фитосанитарном контрольном посту в Рубцовске у жителя Казахстана.

Продукцию изъяли и уничтожили на городском полигоне ТБО. Происходящее снимали на камеру.