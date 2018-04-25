246 поселений Республики Алтай подвержены угрозе природных пожаров
На Алтае объявлен особый противопожарный режим
246 населенных пунктов Республики Алтай подвержены угрозе природных пожаров.
К 23 апреля во всех населённых пунктах Горного Алтая, подверженных переходу лесного пожара, должны быть завершены все предупредительные работы. А к первомаю по всей республике должна быть проведена очистка территории о сухой растительности.
Об этом начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков напомнил главам районов и сельских поселений на заседании Совета по местному самоуправлению при главе РА, состоявшемся 19 апреля.
По данным этого Главка, в регионе 246 населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, в том числе угрозе лесных пожаров – 76. Как рассказал Бурлаков, в ходе рейдов установлено 590 земельных участков, прилегающих к лесу. Проведено 472 осмотра земельных участков, при этом выдано 422 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Напомним, с 16 апреля в РА объявлен особый противопожарный режим.
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