246 поселений Республики Алтай подвержены угрозе природных пожаров

mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 17:45

246 поселений Республики Алтай подвержены угрозе природных пожаров

На Алтае объявлен особый противопожарный режим

246 поселений Республики Алтай подвержены угрозе природных пожаров

246 населенных пунктов Республики Алтай подвержены угрозе природных пожаров.

К 23 апреля во всех населённых пунктах Горного Алтая, подверженных переходу лесного пожара, должны быть завершены все предупредительные работы. А к первомаю по всей республике должна быть проведена очистка территории о сухой растительности.

Об этом начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков напомнил главам районов и сельских поселений на заседании Совета по местному самоуправлению при главе РА, состоявшемся 19 апреля.

По данным этого Главка, в регионе 246 населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, в том числе угрозе лесных пожаров – 76. Как рассказал Бурлаков, в ходе рейдов установлено 590 земельных участков, прилегающих к лесу. Проведено 472 осмотра земельных участков, при этом выдано 422 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Напомним, с 16 апреля в РА объявлен особый противопожарный режим.

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mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 17:45
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