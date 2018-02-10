25-летнюю девушку осудили за организацию игорного бизнеса в Бийске

Обвиняемая открыла в городе две игровые точки
25-летняя жительница Бийского района оштрафована на 40 тысяч рублей за организацию азартных игр на территории города.
По данным СУ СК России по краю, летом 2016 года женщина открыла в городе две точки под видом внебиржевой деятельности, где проводились азартные игры с использованием игрового оборудования и Интернета. Администраторы в игровых точках передавали клиентам в обмен на деньги доступ к игре — электронные баллы.
Незаконный бизнес просуществовал несколько месяцев, пока его не обнаружили сотрудники полиции.
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