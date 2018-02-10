25-летнюю девушку осудили за организацию игорного бизнеса в Бийске

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 11:45

25-летнюю девушку осудили за организацию игорного бизнеса в Бийске

Обвиняемая открыла в городе две игровые точки

25-летнюю девушку осудили за организацию игорного бизнеса в Бийске

25-летняя жительница Бийского района оштрафована на 40 тысяч рублей за организацию азартных игр на территории города.

По данным СУ СК России по краю, летом 2016 года женщина открыла в городе две точки под видом внебиржевой деятельности, где проводились азартные игры с использованием игрового оборудования и Интернета. Администраторы в игровых точках передавали клиентам в обмен на деньги доступ к игре — электронные баллы.

Незаконный бизнес просуществовал несколько месяцев, пока его не обнаружили сотрудники полиции.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 10, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии