27-летнего барнаульца задержали за стрельбу по посетителям бара

Двое мужчин госпитализированы

Двоих 35-летних мужчин госпитализировали после драки возле одного из баров в Барнауле. По подозрению в покушении на убийство задержан 27-летний барнаулец.

Как сообщает СУ СК России по краю, 12 февраля вечером на парковке возле бара на ул. Малахова между подозреваемым и двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В итоге барнаулец выстрелил в обидчиков из травматического пистолета. С серьезными травмами они были госпитализированы.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.