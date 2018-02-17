27-летнего барнаульца задержали за стрельбу по посетителям бара

Двое мужчин госпитализированы
Двоих 35-летних мужчин госпитализировали после драки возле одного из баров в Барнауле. По подозрению в покушении на убийство задержан 27-летний барнаулец.
Как сообщает СУ СК России по краю, 12 февраля вечером на парковке возле бара на ул. Малахова между подозреваемым и двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В итоге барнаулец выстрелил в обидчиков из травматического пистолета. С серьезными травмами они были госпитализированы.
Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.
Читайте также
- В Бурятии упавшая новогодняя елка повредила три автомобиля 0 03.Дек
- В Бийске от холода и снегопада парализовало движение 1 13.Окт
- Находясь за решеткой, он не терял времени даром 0 08.Дек
- Алтайские дорожники оперативно ликвидируют последствия снегопадов на федеральных трассах 0 08.Дек
- Начальник Следственного департамента МВД России оказался академиком и дворянином 1 27.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Анна
А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образованиеЧитать статью
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
-
Таня
Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?Читать статью
-
Василий
Интересная игра.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий