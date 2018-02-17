27-летнего барнаульца задержали за стрельбу по посетителям бара

mavit
Автор: mavit Февраль 17, 2018 05:45

27-летнего барнаульца задержали за стрельбу по посетителям бара

Двое мужчин госпитализированы

27-летнего барнаульца задержали за стрельбу по посетителям бара

Двоих 35-летних мужчин госпитализировали после драки возле одного из баров в Барнауле. По подозрению в покушении на убийство задержан 27-летний барнаулец.

Как сообщает СУ СК России по краю, 12 февраля вечером на парковке возле бара на ул. Малахова между подозреваемым и двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В итоге барнаулец выстрелил в обидчиков из травматического пистолета. С серьезными травмами они были госпитализированы.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося. 

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mavit
Автор: mavit Февраль 17, 2018 05:45
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