33-летнего мужчину осудили за убийство, совершенное 14 лет назад в Яровом

33-летнего жителя Славгорода осудили за убийство приемщика металла, совершенное 14 лет назад. Мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы.

Следователям удалось доказать, что именно он в июле 2003 года избил приемщика металла, а затем положил еще живого мужчину в костер. Потерпевший смог выбраться из огня, но вскоре умер от полученных травм.

Мотивом для совершения преступления стало то, что обвиняемый заподозрил потерпевшего в обмане.