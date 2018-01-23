50-летнего бийчанина задержали по подозрению в двойном убийстве

mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 18:19

50-летнего бийчанина задержали по подозрению в двойном убийстве

В квартире одного из многоэтажных домов города обнаружены тела пенсионерки и ее сына

50-летнего бийчанина задержали по подозрению в двойном убийстве

50-летний бийчанин задержан по подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, 15 января подозреваемый, который является пасынком погибшей женщины, на бытовой почве поссорился с ее родным сыном – 45-летним мужчиной. В гневе он ударил его несколько раз топором по голове, тело спрятал в шкафу. Когда домой вернулась хозяйка квартиры, в ходе ссоры он убил и ее.

Тела обнаружили 18 января. Вскоре был задержан и подозреваемый.

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mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 18:19
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