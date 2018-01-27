55-летнюю жительницу Алтайского края будут судить за убийство зятя

Женщина была ранее судима
55-летнюю женщину будут судить за убийство супруга дочери, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
Преступление произошло в Михайловском районе 9 ноября 2017 года во время застолья. По данным следствия, обвиняемая не стала мириться с оскорблениями в ее адрес, которые позволил себе ее зять, и нанесла ему несколько ножевых ранений в грудь. 32-летний мужчина скончался на месте.
Оказалось, что это не первое преступление, которое женщина совершила. Она уже отбывала наказание за убийство своего сожителя в исправительной колонии.
Новое уголовное дело в отношении нее направлено в суд.
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