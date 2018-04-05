7 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Барнауле

Два пассажирский автобуса попали в ДТП в районе Нового рынка
Семь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Барнауле. Об этом сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
ДТП произошло 3 апреля в 11:45 в районе дома №113 по проспекту Ленина (остановка «Новый рынок»). Участниками аварии стали автобус №60 и маршрутка 76.
Медицинская помощь потребовалась 7 пассажирам. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Комментарии
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Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
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Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
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