7 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Барнауле

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 11:46

7 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Барнауле

Два пассажирский автобуса попали в ДТП в районе Нового рынка

7 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Барнауле

Семь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Барнауле. Об этом сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

ДТП произошло 3 апреля в 11:45 в районе дома №113 по проспекту Ленина (остановка «Новый рынок»). Участниками аварии стали автобус №60 и маршрутка 76.

Медицинская помощь потребовалась 7 пассажирам. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 11:46
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Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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