7 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Барнауле

Два пассажирский автобуса попали в ДТП в районе Нового рынка

Семь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Барнауле. Об этом сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

ДТП произошло 3 апреля в 11:45 в районе дома №113 по проспекту Ленина (остановка «Новый рынок»). Участниками аварии стали автобус №60 и маршрутка 76.

Медицинская помощь потребовалась 7 пассажирам. Обстоятельства ДТП устанавливаются.