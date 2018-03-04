77-летняя женщина из Барнаула добровольно отдала мошеннику 250 тысяч рублей

Она поняла, что ее обманули, как только позвонила сыну

77-летняя жительница Барнаула лишилась 250 тысяч рублей, поверив мошеннику, который работал по схеме «ваш родственник попал в беду».

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мошенник позвонил на домашний телефон женщины и сообщил, что ее сын попал в аварию и для решения проблемы потребуется большая сумма. Они договорились, что в квартиру женщины придет человек и заберет деньги.

Как только посредник ушел из квартиры, женщина позвонила на мобильный телефон сына. Так она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Отметим, что полиция еженедельно сообщает о подобных случаях, но граждане продолжают верить мошенникам и добровольно отдают им свои деньги.

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