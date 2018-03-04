77-летняя женщина из Барнаула добровольно отдала мошеннику 250 тысяч рублей

mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 23:45

77-летняя женщина из Барнаула добровольно отдала мошеннику 250 тысяч рублей

Она поняла, что ее обманули, как только позвонила сыну

77-летняя женщина из Барнаула добровольно отдала мошеннику 250 тысяч рублей

77-летняя жительница Барнаула лишилась 250 тысяч рублей, поверив мошеннику, который работал по схеме «ваш родственник попал в беду».

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мошенник позвонил на домашний телефон женщины и сообщил, что ее сын попал в аварию и для решения проблемы потребуется большая сумма. Они договорились, что в квартиру женщины придет человек и заберет деньги.

Как только посредник ушел из квартиры, женщина позвонила на мобильный телефон сына. Так она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Отметим, что полиция еженедельно сообщает о подобных случаях, но граждане продолжают верить мошенникам и добровольно отдают им свои деньги.

77-летняя женщина из Барнаула добровольно отдала мошеннику 250 тысяч рублей

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mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

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