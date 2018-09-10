90-летнюю заблудившуюся сельчанку нашли в Бийске

Женщина не помнила, как оказалась в городе
90-летнюю бабушку, пропавшую в пос. Семеновод Бийского района, обнаружили на одной из улиц Бийска. Бабушка стояла на остановке общественного транспорта и не знала, как ей вернуться домой.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, поисками женщины по просьбе ее родственницы занимались полицейские. Ориентировки с приметами пропавшей были переданы всем дежурным нарядам.
Когда бабушку нашли, она не смогла объяснить, как оказалась в городе. Полицейские привезли пенсионерку домой и отдали под опеку родных.
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