Алтайская предпринимательница выплатит 19 млн рублей за порчу земель

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 21:46

Алтайская предпринимательница выплатит 19 млн рублей за порчу земель

В результате незаконной деятельности образовался карьер размером в 22 га

Алтайская предпринимательница выплатит 19 млн рублей за порчу земель

Предпринимательница из Алтайского края должна в течение месяца компенсировать вред, нанесенный окружающей среде при добыче полезных ископаемых, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В противном случае 18,8 млн рублей будут взысканы через суд.

В декабре 2015 года женщина взяла в аренду участок 30 га вблизи водораздела реки Алей для складирования резерва грунта. Не имея лицензии, она начала добычу песчано-гравийной смеси с промышленных объемах. На участке образовался карьер размером более 22 га. Плодородный слой почвы был уничтожен.

Полезные ископаемые для разделения по фракциям вывозились на другие участки. Отходами было загрязнено 5 га земли.

Предпринимательницу признали виновной по восьми статьям административного кодекса, она выплатит штраф 420 тысяч рублей. Арендаторы земельных участков, куда вывозился гравий, а также администрация Шипуновского района, заключившая договор аренды, должны будут рекультивировать земли.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 21:46
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