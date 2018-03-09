Алтайские экспертные организации наказали за нарушения

Росаккредитация приостановило действие свидетельств об аккредитации

Госинспекция Алтайского края приостановила действие свидетельств об аккредитации двух негосударственных экспертных организаций из-за выявленных нарушений.

Эксперты выявили недостатки в проектной документации на строительство дома по улице Балтийской, 96 (квартал 2006а), которую одобрило ООО «Регионэкспертиза». Обнаружены также недочеты в проектной документации на строительство торгово-выставочного комплекса по пр. Строителей, которую одобрила ООО «Оборонэкспертиза».

В итоге приказом Росаккредитации действие свидетельств об аккредитации «Регионэкспертиза» приостановлено до 22 марта 2018 года, а срок действия свидетельства ООО «Оборонэкспертиза» истек 7 февраля.