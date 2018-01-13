Алтайские муниципалитеты заставили вернуть долги предпринимателям

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 05:45

Алтайские муниципалитеты заставили вернуть долги предпринимателям

Внесено 34 представления об устранении нарушений закона

Алтайские муниципалитеты заставили вернуть долги предпринимателям

Несколько муниципалитетов Алтайского края после вмешательства прокуратуры вернули долги предпринимателям.

Представления внесены главам муниципалитетов Алтайского, Заринского, Ребрихинского, Баевского, Змеиногорского районов и города Змеиногорска. По информации ведомства, органы власти заключили в 2016-2017 гг. с 23 предпринимателями несколько контрактов на выполнение рада работ, предоставление коммунальных услуг и т.д. В итоге условия контракта выполнила только одна сторона. Долг же муниципалитетов достиг почти 8 млн рублей.

Алтайские муниципалитеты заставили вернуть долги предпринимателям

Алтайским муниципалитетам выделили еще 900 млн рублей на погашение долгов

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mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 05:45
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