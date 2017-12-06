Алтайские полицейские помогли пенсионерке, которая сломала ногу

Женщина получила травму по дороге в магазин
Полицейские Алейска помогли пенсионерке, сломавшей ногу на улице, сообщает ГУ МВД России по краю.
79-летняя женщина днем отправилась в магазин. Переходя мост через реку, он споткнулась и при падении сломала ногу. Самостоятельно подняться она не смогла. К счастью, в это время мимо проезжали сотрудники полиции, которые и довезли пострадавшую до больницы.
После женщина позвонила на телефон доверия и выразила свою благодарность полицейским.
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