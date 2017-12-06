Алтайские полицейские помогли пенсионерке, которая сломала ногу

mavit
Автор: mavit Декабрь 6, 2017 17:45

Алтайские полицейские помогли пенсионерке, которая сломала ногу

Женщина получила травму по дороге в магазин

Алтайские полицейские помогли пенсионерке, которая сломала ногу

Полицейские Алейска помогли пенсионерке, сломавшей ногу на улице, сообщает ГУ МВД России по краю.

79-летняя женщина днем отправилась в магазин. Переходя мост через реку, он споткнулась и при падении сломала ногу. Самостоятельно подняться она не смогла. К счастью, в это время мимо проезжали сотрудники полиции, которые и довезли пострадавшую до больницы.

После женщина позвонила на телефон доверия и выразила свою благодарность полицейским.

Алтайские полицейские помогли пенсионерке, которая сломала ногу

Алтайские полицейские нашли заблудившегося в лесу охотника

Подробнее

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 6, 2017 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии